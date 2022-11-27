Совмин Италии объявил режим ЧС

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где в субботу в результате проливных дождей сошел оползень. Как указывается в заявлении пресс-службы главы кабмина, на состоявшемся в воскресенье чрезвычайном заседании Совмина были выделены €2 млн на ликвидацию последствий ЧП, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совмин по предложению председателя правительства Джорджи Мелони и министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи принял решение о введении ЧС с выделением €2 млн из фонда национальных чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении. Как поясняется, это предполагает финансовые послабления для затронутого стихией населения на год.

Ранее сообщалось, что в результате оползня один человек - 31-летняя женщина - погиб, 11 человек, среди которых есть дети, числятся пропавшими без вести.