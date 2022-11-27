Спецслужба Греции прослушивала телефоны министров, депутатов и прокуроров

Национальная служба разведки Греции (EYP) прослушивала телефоны министров, генеральных секретарей ведомств и советников министров, парламентариев, бывшего начальника полиции Греции, прокуроров, других государственных служащих, бизнесменов и телеведущих.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, очередной список имен и фамилий прослушиваемых лиц опубликовала в воскресенье греческая оппозиционная газета Documento.

В новом, уже третьем по счету списке лиц, за которыми, по данным газеты, следили с помощью нелегального программного обеспечения Predator, значатся официальный представитель правительства, министр образования и культов, депутаты, руководитель прокуратуры по экономическим делам, прокурор, бывший начальник полиции Греции, а ныне генсекретарь министерства по делам защиты, генеральный секретарь парламента и его супруга, несколько других известных в стране политиков, журналистов, университетских преподавателей, представителей СМИ.