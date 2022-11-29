Гана намерена платить за импорт бензина и дизеля золотыми слитками

Гана планирует оплачивать импорт топлива и продуктов переработки нефти золотыми слитками по причине значительного обесценивания национальной валюты - седи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается со ссылкой на вице-президента страны Махамуду Бавумиа.

Перевод платежей за топливо на золото также призван сохранить валютные запасы Ганы, которые сократились до 6,6 млрд долларов. Согласно данным, действующие в африканской стране золотодобывающие компании получили от властей указание начать с 1 января 2023 года продажу Центробанку Ганы 20% от объема производимой ими продукции. Гана является крупнейшим производителем золота в Африке и шестым в мире. В 2021 году страна, по данным ООН, добыла 117 метрических тонн этого драгоценного металла.

Добыча нефти в Гане сейчас составляет около 173 000 баррелей в сутки, однако последнее предприятие по ее переработке закрылось в стране в 2017 году. В результате Гана полностью сейчас зависит от импорта бензина, дизеля и иных продуктов нефтепереработки.

В минувшем месяце инфляция в Гане достигла 40,4% в годовом исчислении, что ведет к обесцениванию национальной валюты. Правительство страны проводит консультации с Международным валютным фондом о программе финансовой поддержки на сумму в 3 млрд долларов.