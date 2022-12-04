В США дикие индейки держат в страхе небольшой город

В США дикие индейки держат в страхе город, пишет HuffPost. Птицы кидаются на людей, когда видят их на улице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миган Толсон, жительница города Уоберн, Мичиган, рассказала, что пять индеек поселились на ее лужайке. Птицы ведут себя агрессивно по отношению к ней, буквально не давая американке выйти из дома. С похожей проблемой столкнулись и другие местные жители.

"Они [индюки] просыпаются в 6 утра на моей лужайке и начинают преследовать наc", - жалуется Миган.

Представитель департамента дикой природы штата Дэвид Скарпитти рассказал, что такого рода проблемы возникают, когда индейки слишком привыкают к людям. Он порекомендовал носить с собой зонт и открывать его перед собой, чтобы отпугнуть птиц.

"Бегство от них может усугубить проблемы, потому что они начинают думать, что вы находитесь у них в подчинении", - добавил специалист.