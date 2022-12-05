В Европе предупредили о более тяжелых энергетических проблемах

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен в интервью The Washington Post заявила, что Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности зимой 2023-2024 годов, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, нынешняя зима будет трудной, однако ЕС сделает все возможное для подготовки. "Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023-2024", - сказала она.

По словам Йоргенсен, такие ожидания основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, в том числе на рынке газа. При этом в случае, если ранее доля российского газа на европейском рынке оценивалась примерно в 40 процентов, то в ноябре она составила лишь 7 процентов за счет роста поставок от США и других партнеров.

Йоргенсен добавила, что ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.