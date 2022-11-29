Американская Chevron самостоятельно определит объем нефтедобычи в Венесуэле

Американская нефтегазовая компания Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Разрешение на поставку нефти и нефтепродуктов в США из Венесуэлы Chevron получила от американских властей 26 ноября. Как сообщили в Белом доме, разрешение Chevron поставлять нефть из Венесуэлы в США будет действовать шесть месяцев и Вашингтон может его также отменить.

"Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле. - Ред.). Chevron сама должна определить это", - сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

При этом, по словам Кирби, добытая нефть в полном объеме должна поступать в США.