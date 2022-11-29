Французские полицейские избили женщину дубинкой
Depozit faizini öncədən al!

Избиение полицией дубинкой протестующей женщины во Франции - в центре внимания иранских и азиатских соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Однако, в самой Франции вопиющий инцидент остался вне внимания СМИ и общественности.