https://news.day.az/world/1515263.html Французские полицейские избили женщину дубинкой - ВИДЕО
Французские полицейские избили женщину дубинкой - ВИДЕО
Избиение полицией дубинкой протестующей женщины во Франции - в центре внимания иранских и азиатских соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Однако, в самой Франции вопиющий инцидент остался вне внимания СМИ и общественности.
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