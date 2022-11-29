https://news.day.az/world/1515291.html Армия обороны Израиля начала операцию по борьбе с повстанцами в городе Дженин - ВИДЕО
Армия обороны Израиля начала операцию по борьбе с повстанцами в городе Дженин - ВИДЕО
Армия обороны Израиля начала операцию по борьбе с повстанцами в городе Дженин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В социальных сетях были замечены видеоролики, на которых запечатлены бронированные автомобили ЦАХАЛа, въезжающие в город, а также вооруженные столкновения между израильскими войсками и местными палестинскими протестующими и боевиками.
По данным палестинских СМИ, в ходе боевых действий были убиты по меньшей мере 2 демонстранта, протестовавших против присутствия израильских сил в городе.
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