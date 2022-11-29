Армия обороны Израиля начала операцию по борьбе с повстанцами в городе Дженин.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В социальных сетях были замечены видеоролики, на которых запечатлены бронированные автомобили ЦАХАЛа, въезжающие в город, а также вооруженные столкновения между израильскими войсками и местными палестинскими протестующими и боевиками.

По данным палестинских СМИ, в ходе боевых действий были убиты по меньшей мере 2 демонстранта, протестовавших против присутствия израильских сил в городе.