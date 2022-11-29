https://news.day.az/world/1515340.html Ибрагим Калын о процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией
Ибрагим Калын о процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией
Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается в положительном ключе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын в интервью одному из местных телеканалов.
Он отметил важность встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге.
"Мы хотим, чтобы появилась основа для мира и процветания на всем Южном Кавказе. Карабахский вопрос решен, и налаживаются контакты, которые не могли быть установлены в течение 30 лет. Контакты теперь устанавливаются напрямую, а не через третьих лиц. Это очень важно", - сказал Калын.
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