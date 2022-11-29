Взрыв прогремел под Челябинском - ВИДЕО
В Челябинской области произошел взрыв в районе поселка Новосинеглазово.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента из разных районов региона виднеется черный столб дыма.
Взрыв прогремел в районе карьера по производству щебня.
"В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", - сообщили в ГУ МЧС по региону.
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, а также службы муниципального звена РСЗС.
В соцсетях очевидцы публикуют кадры с места происшествия.
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