Взрыв прогремел под Челябинском

В Челябинской области произошел взрыв в районе поселка Новосинеглазово.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате инцидента из разных районов региона виднеется черный столб дыма.

Взрыв прогремел в районе карьера по производству щебня.

"В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На место выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, а также службы муниципального звена РСЗС.

В соцсетях очевидцы публикуют кадры с места происшествия.