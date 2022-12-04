Саудовская Аравия построит крупнейшую в регионе солнечную электростанцию

Саудовская энергетическая компания ACWA Power совместно с государственным инвестиционным фондом объявила в среду о планах построить крупнейшую солнечную электростанцию на Ближнем Востоке и Северной Африке производственной мощностью 2 060 МВт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проект будет находиться в совместной собственности компании Badil, принадлежащей Суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), и ACWA Power в долях по 50%", - говорится в распространенном заявлении ACWA Power.

Электростанция будет построена в саудовском городе Эш-Шуайба, который находится в западной провинции Мекка. Ожидается, что проект будет осуществляться поэтапно, последний из них будет завершен в последнем квартале 2025 года. Это будет шестая солнечная электростанция, построенная ACWA Power в королевстве. По данным телеканала Asharq, инвестиции компании в новые проекты на 2023 год составят $13 млрд. В настоящее время ACWA Power разрабатывает еще один проект в сфере солнечной энергетики мощностью 1500 МВт.

Реализуемые инициативы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.