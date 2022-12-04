Одна из крупнейших криптобирж проведет массовые увольнения

Одна из крупнейших криптобирж в мире, Kraken, проведет массовые сокращения и уволит до 30 процентов работников. Об этом в корпоративном блоге сообщил ее сооснователь и генеральный директор Джесси Пауэлл, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он уточнил, что это необходимо, чтобы компания смогла адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Уволенным сотрудникам, их примерно 1100, обещают компенсацию за 16 недель работы. "За последние несколько лет в криптопространство вошли сотни миллионов новых пользователей, и за это время миллионы новых клиентов доверились Kraken. Нам пришлось быстро расти, увеличив штат более чем в три раза, чтобы предоставить клиентам качество и услуги, которые они от нас ожидают", - уточнил Пауэлл. Он добавил, что сейчас размер команды вернется тому, каким был год назад.

Kraken - одна из самых первых криптобирж, она была создана в 2011 году. Площадка занимает третье место в мире по объему торгов.