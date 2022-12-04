Британия погрязнет в забастовках

Британия может погрязнуть в многотысячных забастовках на Рождество, которые, по словам министров, приведут к перебоям в работе миллионов людей. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники железнодорожных служб, медсестры, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, экзаменаторы по вождению планируют забастовки, которые будут проходить каждый день после наступления Рождества. Профсоюз, представляющий государственных служащих, включая сотрудников пограничных служб, паспортного бюро и работников Национальных автодорог, поддержал забастовку, но еще не утвердил даты.

Объявление о подготовке к рождественской забастовке последовало вслед за профсоюзом Unison, который представляет сотни тысяч работников здравоохранения, включая медиков скорой помощи, а также носильщиков и уборщиков.

Профсоюзы требуют резкого повышения заработной платы из-за кризиса и инфляции.