Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров

Турция ввела дополнительные требования при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам страны, передает Day.Az.

С 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.