https://news.day.az/world/1515864.html Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров
Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров
Турция ввела дополнительные требования при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам страны, передает Day.Az.
С 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.
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