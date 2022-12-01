В Иране директор школы угрожал ученикам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.

На опубликованных в связи с этим кадрах видно, как руководитель учебного заведения угрожает учащимся, которые отказываются участвовать в правительственном мероприятии.

Подростки же не намерены подчиняться и заявляют, что будут призывать к свободе.