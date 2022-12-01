https://news.day.az/world/1515890.html В Иране директор школы угрожал ученикам - ВИДЕО
В Иране директор школы угрожал ученикам - ВИДЕО
В Иране директор школы угрожал ученикам.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал Azad İran.
На опубликованных в связи с этим кадрах видно, как руководитель учебного заведения угрожает учащимся, которые отказываются участвовать в правительственном мероприятии.
Подростки же не намерены подчиняться и заявляют, что будут призывать к свободе.
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