LVMH приобретает производителя ювелирных изделий Pedemonte Group

Конгломерат LVMH официально объявил о приобретении ювелирной компании Pedemonte Group. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Покупка Pedemonte Group позволят LVMH значительно увеличить производственные мощности в часовом деле и создании ювелирных изделий. В компании Pedemonte в настоящее время работает 350 специалистов на трех предприятиях в Италии и Франции. Сумма сделки пока не разглашается.

"Присоединение к группе LVMH является источником гордости и мотивации для всей команды менеджеров и сотрудников. Эта операция позволит нам сохранить наши амбиции в плане развития, обучения и укрепления наших человеческих ресурсов, являющихся сердцем нашей компании. Мы также будем проводить амбициозную инвестиционную политику для решения новых задач, особенно в области технологий", - сказал Джан Андреа Гарроне, председатель и генеральный директор Pedemonte Group.

Заместитель управляющего директора LVMH Тони Беллони отметил, что новое приобретение позволит конгломерату укрепить свое присутствие в Италии и сохранять лидерство в ювелирном деле.

Сейчас в портфере ювелирных и часовых компаний LVMH находятся бренды Chaumet, Tiffany & Co, Bulgari, Hublot, Tag Heuer и другие.