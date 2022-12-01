Офис принца Уильяма разочарован расистскими высказываниями фрейлины Елизаветы II

Офис принца Уильяма и Кейт Миддлтон заявил, что был огорчен расистскими высказываниями английской аристократки Сьюзан Хасси в адрес темнокожей активистки Нгози Фулани. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель принца и принцессы Уэльских заявил: "Я был очень разочарован, узнав об опыте гостя [Нгози Фулани]. Расизму нет места в нашем обществе. Эти комментарии были неприемлемы, и будет правильно, если этот человек [Сьюзан Хасси] немедленно уйдет в сторону".

Это заявление было сделано после того, как Фулани, чернокожая женщина и активистка, заявила, что она подверглась расовой дискриминации во время мероприятия в Букингемском дворце.

"Смешанные чувства по поводу вчерашнего визита в Букингемский дворец. Через 10 минут после прибытия ко мне подошла леди Ш., отодвинула мои волосы, чтобы увидеть мой именной бейдж. Произошел нижеприведенный разговор. Остальная часть мероприятия прошла как в тумане", - написала Нгози Фулани в Twitter.

Хасси расспросила Фулани о том, "откуда она", "откуда ваш народ" и "из какой вы части Африки". При этом активистка не раскрывала имени женщины, с которой она разговаривала. Эту информацию сообщило издание Washington Post.