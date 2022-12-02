В Японии уничтожат еще 120 тысяч кур

В префектуре Кагосима на юго-западе Японии власти планируют уничтожить около 120 тыс. кур на местной птицеферме из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1 декабря в западной префектуре Тоттори были уничтожены около 110 тыс. кур.

До этого сообщалось, что порядка 34 тыс. кур планируется забить в префектуре Кагава. По информации Kyodo, тогда генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа на одной из ферм префектуры.

В нынешнем сезоне после выявления очагов птичьего гриппа в различных районах Японии всего были уничтожено более 3,4 млн кур.