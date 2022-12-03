В Афганистане женское образование назвали частью иностранной культуры

Образование для женщин является частью иностранной культуры, которую привнесли в Афганистан эмир Аманулла (правил в 1919-1929 гг.) и падишах Мухаммед Захир-шах (правил в 1933-1973 гг.). С таким заявлением выступил и.о. министра образования в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан", Нада Мухаммед Надим, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В годы правления эмира Амануллы многие знатоки мусульманского права выступили против подобного решения, - указал и.о. министра. - При Захир-шахе старейшины заявили, что их вера и благочестие не позволят им отдавать своих дочерей в школы".

Установив контроль над всей территорией Афганистана к началу сентября 2021 года, сторонники движения "Талибан" начали вводить различные, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве "соответствующей исламской среды". В частности, они ликвидировали существовавшее около 20 лет Министерство по делам женщин, создав вместо него Министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, а также обязали женщин-телеведущих носить хиджабы.

Кроме того, занятия в афганских вузах и школах после прихода талибов к власти были приостановлены: младшие классы возобновили свою работу больше чем через год, 19 сентября 2022 года. Однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. В марте текущего года Министерство образования во временном правительстве талибов запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.