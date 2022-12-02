Сильное землетрясение в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Новой Зеландии в пятницу. Об этом сообщило Государственное геологическое бюро Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 97 км от города Гамильтон, в котором проживают примерно 160 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 162 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.