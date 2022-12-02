Jordan получил звание обувного бренда года

Обувной марке Jordan вручили звание бренда года на 36-й ежегодной церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда NBA Кармело Энтони вручил награду президенту Jordan Brand Крейгу Уильямсу. "В этом бизнесе и, в частности, в этом бренде легко творить, и причина нашей решимости в том, что чуть менее 40 лет назад в Чикаго был парень, который бросил вызов физике. Он сказал гравитации: "Нет!" - сказал Уильямс, ссылаясь на баскетболиста Майкла Джордана.

Награду как "Начинающий талант" получила Джессика Рич, в туфлях которой выходили Карди Би, Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер и другие звезды.

Кристиану Лубутену вручили награду за "Достижения". Дизайнер обуви прокомментировал происходящие так: "Слово "достигнуть" очень отличается от "быть достигнутым" во французском языке. "Быть достигнутым" означает, что вы уже почти мертвы и кто-то должен вас добить".

Звание "Дизайнера года" досталось Амине Муадди. Это уже четвертая награда для нее на премии Footwear News Achievement Awards за последние четыре года.