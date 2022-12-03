Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть

Страны G7 (Группы семи - США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сказано в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Минфина Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения", - сказано в документе.

В тексте говорится, что ограничение цены на российскую нефть начнет действовать "5 декабря или вскоре после" этой даты.