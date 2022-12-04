https://news.day.az/world/1516398.html Мигрант перебрался через границу на параплане - ВИДЕО
Мигрант перебрался через границу на параплане - ВИДЕО
Нелегальный мигрант из Марокко с помощью параплана попал на территорию Мелильи, испанского анклава на побережье Африки. Мужчина скрылся сразу после приземления и объявлен в розыск. Нарушителя границы заметили местные жители и сообщили об инциденте в полицию. Параплан для таких целей используется впервые.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным МВД Испании, с начала года незаконным путем в страну попали 29 тысяч мигрантов, из их около 1500 - через Мелилью.
В июне в Мелилье 23 мигранта погибли, пытаясь перебраться через высокий забор.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре