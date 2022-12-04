Министры стран ОПЕК+ обсудят дальнейший план по добыче нефти

Министры стран - участниц соглашения ОПЕК+ проведут в воскресенье очередную встречу, чтобы обсудить дальнейший план по добыче нефти. Изначально заседание альянса должно было состояться очно в Вене, однако в начале недели министры решили собраться в формате видеоконференции.

Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, страны ОПЕК +, скорее всего, примут решение о сохранение текущего плана по добыче нефти, который был согласован на последней встрече в октябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тогда альянс решил сократить производство с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с). США подвергли принятое ОПЕК+ решение резкой критике.

В середине ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщала, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК обсуждают возможность принятия решения об увеличении производства нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 500 тыс. б/с на декабрьской встрече. Издание отмечало, что увеличение производства может помочь преодолеть трудности в отношениях с США. Но уже спустя несколько часов Министерство энергетики Саудовской Аравии выступило с опровержением этой информации, заявив, что ОПЕК+ при необходимости может принять дальнейшие меры по сокращению добычи для балансировки спроса и предложения. Подобные заявления сделали и представители других стран ОПЕК, включая ОАЭ, Кувейт и Алжир.