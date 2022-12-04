https://news.day.az/world/1516659.html Крупный пожар на авторынке в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Крупный пожар на авторынке в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге произошел пожар на Ириновском авторынке, сообщает издание 78.ru. По его данным, огонь разгорелся в одноэтажном здании на площади около 500 квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На рынке загорелся павильон с моторными маслами, уточняет "Мойка 78". На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил крупное здание. Информация о пострадавших уточняется.
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