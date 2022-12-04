Обрушение в жилом доме в России, есть погибшие и пострадавшие
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Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.

"На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме", - сказал собеседник агентства. 

По последним данным, погибли пять человек.

По данным городской администрации, в больницы доставили 10 человек. 

 

На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.

Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа. 

"По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома", - сказал он.

Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения. 

В МЧС подтвердили информацию о ЧП, но при этом, по данным ведомства, погибли двое жильцов, а трое других остаются под завалами.  