Обрушение в жилом доме в России, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
Обрушение двух этажей произошло в жилом доме в Нижневартовске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.
"На улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, погибли пять человек.
По данным городской администрации, в больницы доставили 10 человек.
На месте происшествия сейчас ведется разбор завалов. Всего из дома эвакуированы 52 человека.
Источник в экстренных службах также добавил, что причиной обрушения стал взрыв газа.
"По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома", - сказал он.
Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения.
В МЧС подтвердили информацию о ЧП, но при этом, по данным ведомства, погибли двое жильцов, а трое других остаются под завалами.
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