Германия настаивает на реформе Совбеза ООН

Германия и Индия собрались и дальше настаивать на необходимости реформы Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр назвала "незначительным" прогресс в вопросе получения странами "Группы четырех" (G4 - Германия, Индия, Бразилия и Япония) постоянного места в СБ ООН.

"Однако это не мешает нам продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности вместе с нашими индийскими партнерами (...) Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности", - объяснила она накануне визита в Нью-Дели. По мнению Бербок, правом вето в Совбезе ООН часто злоупотребляют.