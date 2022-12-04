В Южной Америке найдена мумия человекообразного гиганта

В Патагонии была найдена мумия человекообразного гиганта. Сейчас она хранится в одной из частных коллекций в Балтиморе. Где и от кого родился гуманоид, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал История Прошлого.

Но, судя по сохранившимся записям, его пленили испанские моряки, прибывшие в Патагонию в 1637 году. Рост гуманоида составляет 3,5 метра - примерно вдвое больше, чем у современного человека, так ещё и две головы.

Что же получается, гиганты жили и встречались на территории всего земного шара всего то лет 400 назад.