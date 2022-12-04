https://news.day.az/world/1516707.html В Южной Америке найдена мумия человекообразного гиганта
В Южной Америке найдена мумия человекообразного гиганта
В Патагонии была найдена мумия человекообразного гиганта. Сейчас она хранится в одной из частных коллекций в Балтиморе. Где и от кого родился гуманоид, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал История Прошлого.
Но, судя по сохранившимся записям, его пленили испанские моряки, прибывшие в Патагонию в 1637 году. Рост гуманоида составляет 3,5 метра - примерно вдвое больше, чем у современного человека, так ещё и две головы.
Что же получается, гиганты жили и встречались на территории всего земного шара всего то лет 400 назад.
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