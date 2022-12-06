Мощное северное сияние озарило небо

Невероятной красоты северное сияние озарило небо в Заполярье - эти завораживающие кадры пришли из Мурманска, где природная иллюминация накрыла весь город.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, переливающиеся изумрудные волны света протянулись через все небо.

Специалисты уже назвали его одним из самых мощных свечений в этом году. Оно возникло благодаря сильным вспышкам на Солнце, из-за которых световые столбы стали видны невооруженным глазом.

Правда длилось сияние недолго, поэтому те, кто все-таки успел заснять впечатляющие кадры, сейчас активно делятся ими в соцсетях.