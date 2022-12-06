https://news.day.az/world/1516812.html Мощное северное сияние озарило небо - ВИДЕО
Мощное северное сияние озарило небо - ВИДЕО
Невероятной красоты северное сияние озарило небо в Заполярье - эти завораживающие кадры пришли из Мурманска, где природная иллюминация накрыла весь город.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, переливающиеся изумрудные волны света протянулись через все небо.
Специалисты уже назвали его одним из самых мощных свечений в этом году. Оно возникло благодаря сильным вспышкам на Солнце, из-за которых световые столбы стали видны невооруженным глазом.
Правда длилось сияние недолго, поэтому те, кто все-таки успел заснять впечатляющие кадры, сейчас активно делятся ими в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре