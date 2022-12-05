Протестующие из-за кражи угля в Монголии ворвались в дом правительства

Массовые протесты проходят в столице Монголии Улан-Баторе. Причиной протестов стал скандал с хищением экспортного угля на сумму 44 триллиона тугриков или почти 13 миллиардов долларов. Протесты начались 4 декабря, сообщает Central Asia Media, передает Day.Az.

Недавно СМИ писали, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от того, что поступило в Китай. В Китае разразился скандал, и там даже казнили замешанных в хищении чиновников. Стало известно, что власти КНР направили в Улан-Батор список имен причастных монгольских политиков.

Жители Монголии были чрезвычайно возмущены и потребовали от правительства назвать имена виновных. Они сумели прорвать оцепление и ворвались в дом правительства, выкрикивая "Назовите, кто украл уголь!".