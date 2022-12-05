Иранские силовики отказались жалеть протестующих

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после революции) заявили, что силы безопасности не проявят пощады к "бунтовщикам, головорезам и террористам" и призвали суд "быстро и решительно" выносить решения в отношении подсудимых. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az.

Силовики также обвинили митингующих в "преступлениях против безопасности нации и ислама".

Отказ "жалеть" протестующих звучит на фоне многомесячных протестов, поводом для которых стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини в сентябре этого года. Девушку задержали за "неправильное ношение хиджаба" и увезли в участок, позже она оказалась в больнице и впала в кому. Семья Махсы считает, что она была здорова и девушку могли избить полицейские: на это указывают и слова очевидцев. Власти Ирана отрицают причастность органов к смерти девушки.