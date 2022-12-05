В Японии разрешили полеты беспилотников над жилыми районами

Власти Японии сняли запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над жилыми районами, что позволит активнее развивать сервисы по доставке товаров. Обновленные правила в связи со вступлением в силу поправок к Закону о гражданской авиации опубликовало в понедельник Министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее беспилотники было разрешено использовать лишь для полетов над необитаемыми районами, в том числе горами, реками и сельскохозяйственными угодьями. Полеты над объектами, где могут быть люди, разрешались лишь в том случае, если сам беспилотник находится в поле зрения оператора, управляющего полетом.

Теперь же беспилотники, дистанционно управляемые оператором, могут летать над районами проживания людей. Это, как надеются японские власти и бизнес, будет способствовать развитию сервисов по доставке товаров, в первую очередь в отдаленных и малонаселенных районах, где бизнес сталкивается с нехваткой рабочей силы. Кроме того, беспилотники планируется использовать для доставки гуманитарной помощи и лекарств людям в случае стихийных бедствий.

Вместе с тем нормативные документы предполагают выполнение целого ряда требований, в том числе соответствующую сертификацию беспилотников, получение лицензий операторами БПЛА, а также предоставление планов и расписания полетов местным властям.