Первый в мире банкомат по продаже золотых монет открылся в Индии

Компания Goldikka открыла в индийском городе Хайдарабад первый в мире банкомат по продаже золотых монет. Местные жители получили возможность приобрести золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, говорится в заявлении фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы с гордостью объявляем, что успешно запустили "золотой" банкомат! Надеемся, что благодаря этому достижению Индия снова станет птицей с золотыми перьями", - говорится в сообщении индийской компании.

При этом Goldikka не собирается останавливаться на открытии первого в мире банкомата по продаже монет. В обозримом будущем фирма планирует открыть в городе Хайдарабад еще четыре подобных автомата.

"Мы планируем установить следующие четыре автомата в Хайдарабаде, в том числе и в аэропорту. Потом мы охватим всю страну, а затем и весь мир", - написал вице-президент Goldikka Ритика Митра в Twitter.

Местные жители получили возможность приобрести золотые монеты весом от 0,5 до 100 граммов. Первый в мире "золотой" банкомат оборудован встроенной камерой и системой звуковой сигнализации, заключил он.