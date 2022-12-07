На траурной церемонии убитого режимом мулл молодого человека применили слезоточивый газ
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На траурной церемонии Мехрана Самака, убитого репрессивным режимом мулл в Иране, карательные силы использовали против людей слезоточивый газ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.