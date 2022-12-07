В Италии задержали одного из подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ

Правоохранительные органы Италии задержали в отеле в Перудже (область Умбрия) гражданина Германии 1958 года рождения, бывшего офицера специальных подразделений немецкой армии, который подозревается в подготовке государственного переворота в Германии. Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на данные полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что готовится передача задержанного властям Германии.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ объявила о пресечении попытки государственного переворота в стране. Германские спецслужбы во время масштабной операции, в которой участвовали около 3 тыс. полицейских, задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации путча. Среди задержанных есть гражданка РФ - Виталия Б. Она якобы помогала подозреваемым выйти на представителей РФ. По информации Генпрокуратуры, задержания происходили не только в Германии, но также в Австрии и в Италии.

Нынешняя операция стала одной из самых масштабных в истории. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. При этом террористическая организация оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник прусских князей, политик, высокопоставленные военные, бойцы спецподразделений министерства обороны. Путчисты создали подобный правительству совет, а также военное крыло, активно вербовали сторонников среди прочего в силовых структурах - армии и полиции. Участники организации якобы планировали штурм Бундестага (парламента) небольшой вооруженной группой.