В Мексике выразили сожаление в связи с событиями в Перу

Мексика опечалена происходящим в Перу и призывает уважать демократию и права человека.

Об этом сообщил в среду в Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мексика сожалеет в связи с последними событиями в Перу и призывает уважать демократию и права человека на благо дорогого братского народа [этой страны]", - говорится в записи. Ранее Эбрард сообщил о переносе саммита Тихоокеанского альянса, который должен был пройти в столице южноамериканской республики Лиме 14 декабря.

Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение. Вскоре после этого члены высшего законодательного органа проголосовали за отставку главы государства.