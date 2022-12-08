Вице-президент Перу приняла присягу в качестве главы государства

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте в среду приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее проголосовал за отставку президента Педро Кастильо. Трансляция велась на странице парламента в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года", - сказала она.

Ранее в среду Конгресс Перу проголосовал за отставку Кастильо с поста президента из-за его "моральной неспособностью" исполнять обязанности главы государства.