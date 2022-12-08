Британские военные возмутились необходимостью работать за бастующих пожарных

Британских военнослужащих возмутила необходимость работать за пожарных и водителей автомобилей скорой помощи в случае их крупных забастовок, сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, военные Вооруженных сил Великобритании недовольны планами правительства заставить их пересмотреть свои планы на Рождество и выйти на работу в качестве подмены работников ряда жизненно важных отраслей. Отмечается, что заработная плата бастующих, пытающихся добиться повышения оклада из-за инфляции, выше, чем у британских военных.

"Мы находимся в ситуации, когда правительство каждый раз при возникновении трудностей - будь то наводнения или забастовки - первым делом обращается к Вооруженным силам, хотя они, наоборот, должны использоваться в качестве последнего средства", - заявил один из источников газеты в военной сфере.

При этом самим военным, согласно законам страны, запрещено участвовать в забастовках.