Тойво Клаар едет в Ереван слушать глупости

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter анонсировал встречи в Ереване, сообщает Day.Az.

"Доброе утро. Пробуем сегодня прямой рейс Вена-Ереван. С нетерпением жду предметных встреч во второй половине дня", - написал Клаар.

На какие предметные встречи рассчитывает господин Клаар, сказать сложно. Поскольку во время предыдущих визитов европейского чиновника в Ереван армянская сторона с маниакальностью заевшей пластинки повторяла старую мантру об "урегулировании нагорно-карабахского конфликта". Того самого конфликта, который был урегулирован в ноябре 2020 года, когда азербайджанская армия одержала историческую победу по итогам 44 дневных боев. После чего выражение "нагорно-карабахский конфликт" было выкинуто на свалку истории.

С большой вероятностью в Ереване вновь будут жаловаться Клаару о "необходимости ликвидации последствий агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении" и требовать "вывода азербайджанских вооруженных сил с территорий республики". Перекладывание с больной головы на здоровую - устойчивая традиция армянского политикума. Который нагло врал мировому сообществу о событиях 12-13 сентября, где якобы "кровожадный" Азербайджан напал на "невинную" Армению. При этом умалчивая с чего начались вооруженные столкновения. А началось все ночью 12 сентября, когда подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях условной азербайджано-армянской государственной границы.

Кстати, граница всё ещё остаётся условной, потому что Армения намеренно затягивает процесс делимитации и демаркации, что является первостепенным вопросом, при решении которого можно будет избежать напряжения в приграничных районах. На словах армянская сторона хоть и заявляет о необходимости примирения с Азербайджаном, однако конкретных действий за этими словами так и не следует.

Напомним, что 28 ноября Тойво Клаар по итогам визита в Баку написал в Twitter о приверженности Президента Азербайджана формату, поддерживаемому ЕС. По его словам, "многие проблемы остаются нерешенными; Азербайджану и Армении необходимы сдержанность и сильная политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования".