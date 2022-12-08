В Британии впервые за 30 лет одобрили строительство угольной шахты

В Великобритании впервые за 30 лет одобрили строительство новой угольной шахты. Ее соорудят в графстве Камбрия на северо-западе Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, одна из причин строительства - затянувшийся энергокризис. Шахта уменьшит зависимость от закупок топлива в других странах, а также даст дополнительные рабочие места.

Тем не менее, далеко не все британцы позитивно восприняли эту новость. Сторонники "зеленой" повестки упрекают власти, ведь это приведет к росту вредных выбросов в атмосферу и перечеркнет экологические достижения Лондона.