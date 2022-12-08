На Ставрополье обнаружены останки животных возрастом 8 млн лет
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Останки древних животных возрастом примерно восемь миллионов лет обнаружили археологи на Ставрополье. В карьере они нашли фрагменты костей и черепов антилоп, оленей, безрогих носорогов и гиппарионов -доисторических трехпалых лошадей. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ученым еще предстоит выяснить, что стало причиной массовой гибели. Пока они предполагают, что захоронение образовалось на берегу крупного водоема после природного катаклизма.