На Ставрополье обнаружены останки животных возрастом 8 млн лет

Останки древних животных возрастом примерно восемь миллионов лет обнаружили археологи на Ставрополье. В карьере они нашли фрагменты костей и черепов антилоп, оленей, безрогих носорогов и гиппарионов -доисторических трехпалых лошадей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ученым еще предстоит выяснить, что стало причиной массовой гибели. Пока они предполагают, что захоронение образовалось на берегу крупного водоема после природного катаклизма.