Блинкен о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Администрация Соединенных Штатов уверена, что процесс официального вступления Швеции и Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет вскоре завершен. Об этом сообщил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии", - сказал шеф американской дипломатии. По его мнению, ВС Финляндии и Швеции "без проблем взаимодействуют с силами альянса".

"Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде. Обе страны предприняли существенные конкретные действия для выполнения своих обязательств, в том числе связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны нашего союзника Турции", - добавил Блинкен.

По его словам, Турция подняла важные вопросы в сфере обеспечения безопасности в связи с процессом вступления Швеции и Финляндии в НАТО, стороны продвигаются в их решении. "Турция подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе [переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО], и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов", - сказал он.

"Мы видели, что эти страны предприняли конкретные шаги, направленные на решение беспокоящих Турцию вопросов, которые она подняла. Так что я уверен, что процесс движется", - заявил глава американской дипломатии, добавив, что рассчитывает на скорое вхождение двух стран в состав альянса.