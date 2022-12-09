Илону Маску заранее отказали в покупке "Википедии"

Основатель "Википедии" Джимми Уэйлс предупредил бизнесмена Илона Маска, купившего соцсеть Twitter за $44 млрд, что онлайн-энциклопедия не продается. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider, таким образом создатель онлайн-энциклопедии отреагировал на критику миллиардера в адрес "Википедии".

"Энциклопедия не выставлена на продажу", - кратко ответил Уэйлс на вопрос журналиста о том, сколько стоит "Википедия" и сможет ли ее приобрести Илон Маск.

Несколько дней назад новый глава Twitter раскритиковал "Википедию" за предвзятое редактирование статей, посвященных скандалу с сыном президента США Хантером Байденом.

Маск в Twitter попросил лично Уэйлса прокомментировать информацию о том, почему редакторы "Википедии" намерены удалить статью о ноутбуке Байдена с компрометирующей информацией. Создатель энциклопедии тогда не отреагировал на просьбу бизнесмена.

В ноябре Уэйлс заявлял, что Маск "совершенно неверно" фиксирует проблемы у соцсети Twitter. "В Twitter имеется реальная проблема с троллингом и оскорблениями, а не с недостатком свободы слова", - отмечал основатель "Википедии".