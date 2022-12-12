Нашествие летучих мышей в Волгограде

Настоящей проблемой для жителей Волгоградской области сейчас стали летучие мыши. Они в поисках тепла залетают на чердаки и в квартиры и нападают на людей.

Теперь Лариса ходит исключительно в черном и избегает солнечного света. Недавно ее укусила летучая мышь-кровопийца, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

"Вот у меня остались отпечатки, меня укусила вот эта мышь", - рассказала женщина.

Нападению Лариса подверглась ночью. Летучая мышь спустилась с чердака и настигла жертву в кровати.

"Я здесь спала. Кот прыгнул на меня, затем что-то упало сверху. Включила свет и увидела, что у меня в руках летучая мышь. Я попыталась вытащить палец: взяла карандаш, просунула, и вытащила аккуратно свой палец из ее клыков", - сказала Лариса Рыбальченко.

Лариса заточила мышь в коробку и отправилась в больницу. Женщине сделали несколько прививок, на полгода расписали уколы от бешенства.

Эти крылатые переносят более 60 вирусов, множество смертельных болезней: лихорадку Эбола и Хендбой, бешенство, столбняк. Именно летучих мышей винят в пандемии коронавируса. К счастью, в наших краях, они переносят минимум болезней.

Затем Лариса обратилась в госветконтроль, хотела сдать крылатую кровопийцу, как клеща на проверку. Но неожиданно для себя стала мышиной мамой. Чиновники обязали пострадавшую воспитывать вампирюгу: купить ей клетку, кормить насекомыми и возить на осмотр.

"Ее оставили у меня, мне выдали справку о том, что это мышь моя. Сказали, что будут приезжать в течение 10 календарных дней, ее осматривать. Я оказалась как бы привязанной к этой мыши", - заметила Лариса.

Летучую мышь с замашками вампира назвали Муна. Хотя, наверное, больше ей подошло имя Дракулы или Граф Цепеш. До сих пор неизвестно, мальчик это или девочка. Поэтому, это может быть даже не граф, а графиня.

Лишь спустя неделю от назойливой кровопийцы Ларису спас волонтер из Волгограда. Константин забрал дикарку к себе.

"У мышки есть проблемы - это разрыв перепонки в следствии знакомства с кошкой. Есть небольшое отверстие, но это абсолютно не критично", - рассказал волонтер Константин Козюбра.

В ближайшее время незваную гостью отправят в Москву в Центр реабилитации рукокрылых.