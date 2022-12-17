Иранский аятолла попросил прощения у народа

Известный иранский религиозный деятель Мухеггик Дамад попросил прощения у народа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

"Как относительно пожилой священнослужитель, я прошу прощения у всего иранского народа. Мы не смогли донести исламскую мораль и воспитать сегодняшнее поколение добрым, сострадательным и свободным от насилия", - сказал он.

По словам профессора и юриста Университета имени Шахида Бехешти, аятоллы Мустафы Мухеггика Дамада, самое тяжкое насилие - это то, которое совершается по священным и религиозным мотивам, иными словами, когда убивают, лишают свободы, угнетают во имя Аллаха.