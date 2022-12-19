Ликвидирован пожар на Марковском месторождении в Иркутской области

Специалистам удалось ликвидировать возгорание на Марковском месторождении в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в своем Telegram-канале он уточнил, что огонь удалось потушить утром 19 декабря. Всего на месте работали 155 человек и 37 единиц техники.

"На месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Кроме того, были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского", - написал глава Приангарья.

У места происшествия дежурили четыре бригады медиков. Всего пострадали при пожаре семь человек. Двоих из них доставили в тяжелом состоянии на борту санавиации в Братск.

В больницу Усть-Кутска попали четыре человека. Их состояние оценивается как среднее. А одного пострадавшего, получившего обморожение ног, отправили на домашнее лечение.

"Всем, кто получил травмы, скорейшего выздоровления", - добавил Кобзев.

Днем ранее пожар вспыхнул на установке комплексной подготовки природного газа. Там зафиксировали факельное горение. Огонь распространился на 400 квадратных метров.