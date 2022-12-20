Тигр держит в страхе жителей Приморского края

Жителей Приморского края уже несколько дней терроризирует тигр-убийца, который 16 декабря сорвал с цепи и растерзал собаку в поселке Дунай в ЗАТО Фокино. Минувшей ночью хищник забрел на территорию поселка Шанхай и напугал местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после нападения в Дунае хищник скрылся. Наутро его огромные следы обнаружили на пляже. Берег был усыпан отпечатками лап, сопоставимых с 43-м размером человеческой ноги. Жители Дуная пришли в ужас от того, в какой близости от их домов гулял убийца. Местные власти обратились в охотнадзор с просьбой отловить зверя, сообщило издание "Восток Медиа".

В ночь на 19 декабря тигр, как и предполагали в охотнадзоре, добрался до Шанхая. Очевидцы поделились видеозаписями с хищником, гуляющим между домов. Судя по всему, он удачлив в охоте, потому что выглядит весьма упитанным.

Глава администрации ЗАТО Фокино Александр Баранов выпустил строгое предупреждение: не выпускать на улицу домашних животных и скот, пока тигра не поймают, чтобы не привлекать его легкой добычей. Он может напасть как на животное, так и на человека в любой момент.

"В районе улиц 1-я Рабочая и 2-я Рабочая работают специалисты по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Просьба, пока не будет пойман зверь, домашних животных закрыть", - сказал Баранов.