Ожидаются громкие аресты в минобороны Армении

Внезапный арест бывшего начальника разведки Вооруженных сил Армении Араика Арутюняна вызвал переполох в Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Многие, затаив дыхание, ждут развития событий, особенно офицеры, служившие под командованием Арутюняна".

По словам источников, близких к Минобороны, не исключено, что до конца года будут новые громкие аресты", - отмечают армянские СМИ.