https://news.day.az/world/1521171.html Ожидаются громкие аресты в минобороны Армении
Ожидаются громкие аресты в минобороны Армении
Внезапный арест бывшего начальника разведки Вооруженных сил Армении Араика Арутюняна вызвал переполох в Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Многие, затаив дыхание, ждут развития событий, особенно офицеры, служившие под командованием Арутюняна".
По словам источников, близких к Минобороны, не исключено, что до конца года будут новые громкие аресты", - отмечают армянские СМИ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре