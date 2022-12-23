Пожар произошел на территории воинской части в Москве

В Москве произошел пожар в гаражных боксах на территории воинской части. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "Пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. По предварительным данным, они расположены на территории воинской части", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Факт возгорания подтвердили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС Москвы. Там рассказали, что заявка поступила на пульт дежурного 22 декабря в 23.45.

По информации Telegram-канала Baza, площадь пожара составила почти 200 квадратных метров. К тушению были привлечены около десяти пожарных расчетов.

Пострадавших в результате пожара нет.