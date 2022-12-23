В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 млн. человек - МИРОВОЙ АНТИРЕКОРД
Китай захлестнула крупнейшая волна заражений COVID-19 за весь период пандемии - до 37 млн новых случаев в сутки.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
Издание утверждает, что на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая в среду была озвучена неофициальная статистика заболеваемости коронавирусом.
Согласно протоколу этого заседания, за один день в начале этой недели в Китае заразились до 37 миллионов человек. В целом за первые 20 дней декабря в стране, вероятно, заболели 248 миллионов человек, т.е. около 18% населения.
Вероятной причиной столь впечатляющих темпов заражения издание называет недавнее решение Пекина о резкой отмене карантинных ограничений. Это могло привести к беспрепятственному распространению высокозаразных версий штамма омикрон в условиях низкого уровня естественного иммунитета среди китайцев.
Данные о количестве смертей в упомянутом протоколе закрытого заседания не указаны.
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